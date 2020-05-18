Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром
Нефтяные котировки повышаются в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:30, Ашберн
Комментарии
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Политика
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
РИА Новости 18:55
Авто
Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.
Motor 08:27
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Наука
Эволюцию риса связали с глобальным похолоданием
Согласно исследованию международной группы ученых, опубликованному в журнале Nature Plants, серьезное глобальное похолодание, которое произошло 4200 лет назад, возможно, привело к эволюции новых сортов риса и распространению этого растения как в Северной, так и в Южной Азии.
Индикатор 05:59
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Общество
Принц Чарльз погнал безработных британцев собирать урожай
В своем выступлении Принц Чарльз охарактеризовал работу по сбору фруктов и овощей как «неопрятную и порой сложную», но подчеркнул, что она «чрезвычайно важна», чтобы избежать потери урожая.
Радио Комсомольская правда 09:59
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек
Абакан, 19 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:43
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
Общество
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском 13:27
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
Общество
В Иркутской области с 20 мая введут масочный режим
С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим.
Вести Иркутск вчера в 09:42
Армия и оружие
Лавров усомнился в плане по перемещению ядерного оружия США в Польшу
Россия сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Профиль 11:51
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Здоровье
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 18:38
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Армия и оружие
Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара решила отвести свои подразделения на два-три километра от фронта у столицы страны Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).
РИА Новости 20:31
Футбол
«Химки» не смогут выйти в премьер-лигу и вылетят в ПФЛ из-за денег
Любопытно, что если «Химки» откажутся от выхода в РПЛ, то право остаться в премьер-лиге получит 15-я команда чемпионата.
Спорт день за днем 04:50
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34