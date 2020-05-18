Нефтяные котировки повышаются в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке.

Цены на нефть растут в понедельник утром

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 9

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 1,6K

Общество Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств. 44

Общество Кембридж отменит все очные лекции в 2020-2021 учебном году Кембриджский университет собирается отменить все очные лекции в следующем учебном году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Financial Times со ссылкой на заявление университета.

Экономика Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. 2

Политика Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли. 60

Общество Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации. 11

Общество В Волгоградской области заработал масочно-перчаточный режим Ольга Зубарева, занимающая должность главного санитарного врача Волгоградской области, считает, что не стоит новую меру воспринимать как «драконовскую». 47

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем. 7

Общество В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб. 154

Экономика Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.

Политика Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме. 3

Шоу-бизнес Дочь Алсу Микелла появилась на видео с немцем Lou Bega, который является старым другом семьи Абрамовых, увидел клип Микеллы "Не твоя", выпущенный недавно лейблом Sony Music, и предложил ей снять совместное видео на свой самый известный хит "Mambo No.5". 8