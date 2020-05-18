Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром

Нефтяные котировки повышаются в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке.
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