Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром
Нефтяные котировки повышаются в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке.
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
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На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
РБК вчера в 21:36
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Кембридж отменит все очные лекции в 2020-2021 учебном году
Кембриджский университет собирается отменить все очные лекции в следующем учебном году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет Financial Times со ссылкой на заявление университета.
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РБК 00:33
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
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Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
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Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
В Волгоградской области заработал масочно-перчаточный режим
Ольга Зубарева, занимающая должность главного санитарного врача Волгоградской области, считает, что не стоит новую меру воспринимать как «драконовскую».
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Общество
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В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
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Общество
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Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
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Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Экономика
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Московский Комсомолец 18 мая в 08:53
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Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
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Wroom.ru вчера в 09:09