Лондон, 18 мая 2020, 23:08 — REGNUM Мировые цены на нефть серьезно выросли в ходе торговой сессии 18 мая — Brent установилась выше $35, WTI — выше $32 за баррель.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 276

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 292

Здоровье В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. 107

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Фигурное катание Загитова показала подарки на 18-летие Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет. 4

Экономика Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. 6

Футбол «Рубин» включили в рейтинг неожиданных чемпионов От России в список попал «Рубин». Клуб из Казани становился чемпионом России в 2008 и 2009 году.

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Происшествия На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток Оха, Сахалинская область, 19 мая 2020, 07:57 — REGNUM Сергей Гусев, мэр сахалинской Охи, в очередной раз попался на незаконной охоте на водоплавающую дичь. 3

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