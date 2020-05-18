Энергетика
REGNUMНефть WTI установилась выше $32 за баррель
Лондон, 18 мая 2020, 23:08 — REGNUM Мировые цены на нефть серьезно выросли в ходе торговой сессии 18 мая — Brent установилась выше $35, WTI — выше $32 за баррель.
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Цены на нефть не смогли закрепиться выше 35 долларов во вторник утром
Московский Комсомолецвчера в 23:22
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Комментарии
Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца
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Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
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Газета.Ru вчера в 09:11
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Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай доложил о перепрофилировании объектов под размещение коечного фонда для больных коронавирусом.
Тульские новости вчера в 15:11
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
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Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ вчера в 01:15
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Жители Красноярского края заметили яркую вспышку в небе
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Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
Футбол
«Рубин» включили в рейтинг неожиданных чемпионов
От России в список попал «Рубин». Клуб из Казани становился чемпионом России в 2008 и 2009 году.
Матч ТВ вчера в 23:37
Экономика
Вице-премьер РФ попросила исключить поставки санкционной продукции
Документ подписала вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет РБК. К зампредседателя кабмина обратился член Совфеда Николай Журавлев.
RuNews24.ru вчера в 03:17
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая
Всего в стране от COVID-19 умерли 2722 человека (91 за сутки), выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.
РБК 01:10
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Экономика
Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБК вчера в 17:00
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Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19
По данным на 19 мая в Хакасии зафиксированы 667 случаев заражения COVID-19.
РИА Новости 01:06
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Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Здоровье
РУСАЛ передал врачам края 3 аппарата ИВЛ
Врачи Красноярского края получили от РУСАЛа 3 аппарата ИВЛ.
ДЕЛА.ru вчера в 23:55
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Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
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Общество
В Сочи откроют санаторные пляжи
В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
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Откровенные фото финалистки «Холостяка» нашли на сайте стриптиз-клуба
Откровенные снимки финалистки седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк» Барбары Пино нашли на сайте элитного стриптиз-клуба.
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Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Оха, Сахалинская область, 19 мая 2020, 07:57 — REGNUM Сергей Гусев, мэр сахалинской Охи, в очередной раз попался на незаконной охоте на водоплавающую дичь.
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Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
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Общество
Более 240 россиян прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Таиланда
Во Владивостоке с промежуточной посадкой приземлился самолёт, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Россия».
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Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
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Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
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Названа дата открытия для российских туристов Турции
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В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции
В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
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Инопланетные вирусы могли доставить на Землю с образцами почвы
Профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард в интервью с Stanford News заявил о том, что инопланетные вирусы могли попасть на Землю через образцы пород с Марса, сообщает корреспондент tvbrics.com.
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