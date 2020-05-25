Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
Общество
Из перинатального центра забрали жившую там девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
Здоровье
За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com вчера в 08:12
Общество
Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона
Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета вчера в 11:33
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
Общество
Жители Бельгии подали иск против государства из-за карантина
В Бельгии около 40 граждан страны обратились в суд с коллективным иском против властей и персонально главы МВД Питера де Крема.
Росбалт вчера в 23:59
Общество
Названы регионы-лидеры России по социальной ориентированности бюджетов
По данным «РИА-Рейтинга», самыми социальными бюджетами в регионах России оказались бюджеты Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
Московский Комсомолец 03:16
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
Здоровье
Видео. Минздрав разъяснил порядок начисления доплат за борьбу с коронавирусом
Министерство здравоохранения Саратовской области разъяснило порядок получения медиками доплат за борьбу с коронавирусом.
Взгляд-инфо 03:07
Происшествия
Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 09:02
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество
В Челябинской области начинается первый этап снятия ограничений
В Челябинской области принято решение приступить к первому этапу снятия ограничений, которые действуют в связи с эпидемиологической обстановкой.
Южноуральская панорама вчера в 05:52
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Политика
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
Lenta.ru 03:25
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Технологии
В России появился сервис онлайн-собеседований
Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и облачная CRM для рекрутинга Talantix запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams.
Телеканал Санкт-Петербург 03:43
Общество
В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса
Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.
REGNUM 03:57
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
Здоровье
Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv 23 мая в 14:28