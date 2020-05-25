По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.

Цены на нефть растут в понедельник утром

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