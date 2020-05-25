Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром
По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Футбол
Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»
Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана
В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
Здоровье
Представитель оперштаба порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на сайте для быстрого получения пропусков в случае возврата к жесткому карантину
Представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Паутов порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на специальном сайте для быстрого получения пропусков на сотрудников в случае возвращения ограничительных мер в регионе.
Каспий.Инфо 10:59
Наука
Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга»
Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием.
Lenta.ru 09:54
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 12:05
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Экономика
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывают клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне.
РИА Новости 01:00
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Происшествия
В Башкирии проверяют обращение изолированных в морге медсестер
Прокурорскую проверку по коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы в Башкирии, проведших ночь в помещении больничного морга, проведет прокуратура Республики Башкортостан.
ИА Красная Весна вчера в 22:48
Общество
Стали известны сроки зачисления в вузы всех первокурсников
В Минобрнауки рассчитывают, что все поступившие в вузы в 2020 году будут зачислены на первый курс уже в августе.
Профиль вчера в 06:26
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Кино
Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
Piter.tv 10:22
Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК 09:35
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие
Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
Общество
С Киркорова взыскали почти 3 млн рублей за обустройство дома
Вместо 7,6 миллионов рублей, которые требовал истец, суд постановил взыскать с Киркорова чуть более двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец 08:48