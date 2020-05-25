Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром

По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут в понедельник утром

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С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
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Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
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В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
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СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России

Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
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Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

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У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
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Представитель оперштаба порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на сайте для быстрого получения пропусков в случае возврата к жесткому карантину

Представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Павел Паутов порекомендовал астраханским работодателям зарегистрироваться на специальном сайте для быстрого получения пропусков на сотрудников в случае возвращения ограничительных мер в регионе.
Каспий.Инфо 10:59
Наука

Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга»

Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием.
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 12:05
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru 23 мая в 15:27
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Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
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Экономика

Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото

Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывают клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне.
РИА Новости 01:00
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Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
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Происшествия

В Башкирии проверяют обращение изолированных в морге медсестер

Прокурорскую проверку по коллективному обращению сотрудников провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы в Башкирии, проведших ночь в помещении больничного морга, проведет прокуратура Республики Башкортостан.
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Общество

Стали известны сроки зачисления в вузы всех первокурсников

В Минобрнауки рассчитывают, что все поступившие в вузы в 2020 году будут зачислены на первый курс уже в августе.
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Фигурное катание

Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
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Общество

Российские авиакомпании снизили цены на билеты

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
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Политика

Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях

Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
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С Киркорова взыскали почти 3 млн рублей за обустройство дома

Вместо 7,6 миллионов рублей, которые требовал истец, суд постановил взыскать с Киркорова чуть более двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец 08:48
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