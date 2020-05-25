Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром

По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
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Котировки Brent и WTI растут благодаря «надеждам»

Росбалт07:04

Нефть: вялое топтание сменилось понижением

REGNUM08:58

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:25
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
95
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала продолжительность масочного режима

В ближайшие один-два месяца в России сохранится обязательный масочный режим.
FlashNord 10:17
Происшествия

Ураган на Урале: есть пострадавшие

Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
16
Политика

Памфилова опровергла сообщения о регионах с дистанционным голосованием

Памфилова ранее сообщала, что в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут применять дистанционный формат.
РБК 10:05
1,7K
Армия и оружие

Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы

Министерство обороны КНР направило российским военным маски и защитные костюмы, говорится в сообщении китайского оборонного ведомства.
РИА Новости 08:27
Здоровье

Количество зараженных в Ульяновской области коронавирусом перевалило за 2 тысячи. Заболеваемость возросла еще на 6 %

Положительным оказался тест на коронавирус 372 ульяновцев старше 65 лет (18,14% всех случаев заражения).
Первый ульяновский портал 09:58
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
83
Армия и оружие

Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
627
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
351
Общество

ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных

14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Авто

Renault готовит преемника Lada Largus

Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 08:23
29
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
9
Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда вчера в 23:50
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
30
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
9
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва 04:40
13
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Общество

В Ростуризме не ждут быстрого восстановления туризма в мире

В Ростуризме отметили отсутствие предпосылок для скорого восстановления международного туризма, так как в некоторых странах ситуация с коронавирусом остаётся сложной.
News.ru 10:21
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
599
Общество

В кабмине заявили о готовности 23 регионов к смягчению ограничений

«Уже 23 субъекта России готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», — сказал Чернышенко.
RT на русском 10:12
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
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Политика

Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией

Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
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Технологии

«МегаФон» передаст 20 тысяч смартфонов школьникам из малоимущих семей

Компания «МегаФон» присоединилась к участию в проекте Общероссийского народного фронта «Многодарю – компьютеры детям», и в рамках акции #МыВместе направили 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей.
РИА СуперОмск 08:05
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Происшествия

В Волгограде задержали зампрокурора

Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
97
Общество

В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 10:06
147
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
33
Общество

Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
17
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
1,4K
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Гаджеты

Мониторы Samsung Odyssey C27G75T и C32G75T появились в продаже

Компания Samsung дала старт продажам мониторов Odyssey G7 – 27-дюймовой модели C27G75T и 32-дюймовой C32G75T.
Megaobzor.com вчера в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
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