Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром

По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
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Нефть снова возвращается к $36 за баррель

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Мировые цены на нефть растут

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URA.Ru00:24

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23
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Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех

Число погибших в результате урагана в Свердловской достигло трех человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
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Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
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Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

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ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома

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Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
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iReactor вчера в 07:01
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Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
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Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня

Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
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Общество

Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в области до 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу в регионе до следующего понедельника, 1 июня.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

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Сам факт входа кораблей НАТО в Баренцево море существенно обострил обстановку в данном регионе, однако правильное использование положений международного судоходства, подкрепленное реальными действиями Краснознаменного Северного флота, не позволили нежданным гостям в полной мере реализовать задачи столь провокационного похода.
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У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
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Как работают Яндекс.Новости?
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