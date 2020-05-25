Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром
По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
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Музыка
Басков вместо клипа снял анимированную рекламу презервативов
Экспресс газета 08:30
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех
Число погибших в результате урагана в Свердловской достигло трех человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Газета.Ru 13:21
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома
11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 12:26
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Общество
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
Общество
Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в области до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу в регионе до следующего понедельника, 1 июня.
It`s My City 09:54
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины, и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевает больше людей, чем выздоравливает.
РБК 13:23
Здоровье
Признаки проблем со щитовидной железой назвал Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников во Всемирный день щитовидной железы назвал несколько критериев, по которым можно выявить проблемы с эндокринной системой.
Live24 10:19
Армия и оружие
Боевая авиация Израиля нарушила воздушное пространство Ливана
Напомним, военная авиация Израиля регулярно нарушает воздушное пространство Ливана для нанесения ударов по целям на сирийской территории.
ИА Красная Весна 10:13
Общество
Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для кошек и собак
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дальнейшем смягчении действующих ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:49
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Армия и оружие
Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сам факт входа кораблей НАТО в Баренцево море существенно обострил обстановку в данном регионе, однако правильное использование положений международного судоходства, подкрепленное реальными действиями Краснознаменного Северного флота, не позволили нежданным гостям в полной мере реализовать задачи столь провокационного похода.
ФАН 07:17
Футбол
«Челси» не будет выкупать Бога. Клуб хочет получить процент от продажи
"Челси" не собирается возвращать полузащитника Жереми Бога. Лондонский клуб имеет право выкупа ивуарийца за 15 млн евро.
Soccer.ru 13:14
Общество
Испания с 1 июля отменит 14-дневный карантин для иностранных туристов
Испания с 1 июля отменяет обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну иностранных туристов.
RT на русском 08:55
Игры
Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту, и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество
У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок
У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32