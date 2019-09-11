В четверг утром на торгах на сырьевых рынках наблюдается коррекционный рост цен на нефть после резкого падения в среду вечером.

Цены на нефть растут в рамках коррекции

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