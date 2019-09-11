Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут в рамках коррекции

В четверг утром на торгах на сырьевых рынках наблюдается коррекционный рост цен на нефть после резкого падения в среду вечером.
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Главный ориентир для рубля – цены на нефть

REGNUMвчера в 09:01

Запасы нефти в США за неделю упали на 1,6%

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Цены на нефть растут в рамках коррекции

Московский Комсомолецвчера в 22:27

Запасы нефти в США упали за период с 30 августа по 6 сентября на 6912 тыс. баррелей, бензина - упали на 682 тыс. баррелей

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Реакция нефти на отчет Минэнерго по запасам нефти в США

Profinance.ruвчера в 10:50

Запасы нефти в США снизились до почти годового минимума

Rambler News Serviceвчера в 11:49

Запасы нефти в США за неделю упали на 6,9 млн баррелей

Вести.Финансвчера в 11:32
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Политика

Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
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Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
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Рада поддержала в первом чтении законопроект Зеленского о подготовке к военному положению

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
ТАСС 04:28
Культура

Путин поздравил Спивакова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
ТАСС 03:50
Происшествия

Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
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Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Газета.Ru 04:27
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Луиза-Габриэла Бровина: «Нам с Ваней пришлось столкнуться с завистью»

StarHit.ru 03:00
Происшествия

Муж застрелил жену на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Происшествия

Заключенные сбежали из колонии в Калмыкии ради Дня города в Астрахани

Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Общество

Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала

Телеканал 360° вчера в 13:36
Политика

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

ТАСС 02:27
Армия и оружие

В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос – суперзвезда»

РИА Новости 03:54
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ

"Представляется необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене гражданами страховщиков по обязательному пенсионному страхованию", - сообщили Минтруде.
РИА Новости 04:30
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

В отличие от загадочного межзвездного астероида Оумуамуа, который был открыт два года назад только после сближения с Солнцем (перигелием), комета Борисова только приближается к эклиптике и по расчетам специалистов, окажется на минимальном расстоянии от Солнца 10 декабря 2019 года.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Здоровье

Вопросы свердловских врачей к Минздраву пройдут цензуру

Вопросы свердловских врачей к Министерству здравоохранения России пройдут цензуру.
Твой Континент 10 сентября в 02:40
Общество

10% россиян признались во лжи при отлучке с работы

Около 10% россиян, отпрашиваясь с работы, предпочитают не называть настоящую причину отсутствия.
Известия 04:42
Футбол

Каррера прилетел в Москву

Газета.Ru вчера в 18:02
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