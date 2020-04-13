Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут во вторник утром
Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром. Участники торгов продолжают анализировать результаты сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
Амур.инфо вчера в 22:25
Технологии
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru вчера в 16:56
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
Ведомости вчера в 11:57
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
В ВШЭ считают, что эпидемия в России стала развиваться по своему сценарию
Несоблюдение режима самоизоляции в Москве вывело Россию на свой сценарий развития эпидемии коронавируса, который пока не похож на другие, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с порталом Ura.ru.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге
РБК 12 апреля в 11:12
Транспорт
Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам
Движение по пропускам В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима.
НГС24 вчера в 14:45
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 вчера в 06:46
Экономика
Кудрин предложил временно увеличить пособие по безработице и МРОТ
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за нынешнего кризиса нужно временно увеличить в стране минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице.
Life.ru вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом.
Взгляд.ру 11 апреля в 19:20
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения
Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня вчера в 00:51
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Происшествия
В Хакасии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 13 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 03:54
Происшествия
Владельца краснодарского холдинга обвиняют в мошенничестве
Коммерсантъ вчера в 13:03
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Общество
В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19
Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости вчера в 09:02
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика
Путин: Пик эпидемии коронавируса не пройден, даже в Москве
Глава государства подчеркнул, что столице стоит ждать дальнейшего роста заболевания новым вирусом.
Ньюс-НН вчера в 09:57
Гаджеты
Bloomberg описал дизайн новых iPhone
РБК вчера в 14:42
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Происшествия
Количество случаев коронавируса в Бурятии возросло до 92
В Бурятии выздоровели 22 пациента, у которых был коронавирус. За прошедшие сутки из больницы выписали пятерых человек.
EastRussia вчера в 22:00
Кино
На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»
BFM.ru вчера в 21:09
Происшествия
В США число жертв торнадо увеличилось до 33
Число жертв торнадо и сильного ветра, обрушившихся в воскресенье на юго-восточные штаты США, достигло 33. Ранее сообщалось о 26 погибших.
Российская газета вчера в 21:50
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 12 апреля в 11:28
Футбол
«Ливерпуль» купит Мбаппе, если потеряет Садио Мане
«Ливерпуль» планирует в ближайшее трансферное окно осуществить спасительную сделку, если потеряет Садио Мане, который может перебраться в мадридский «Реал», сообщает The Sun.
Евро-футбол.ру вчера в 19:00
Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за пять лет
Батарейный паркетник Maple 30X вышел на китайский рынок с ценами от 68 800 до 79 800 юаней (715 700–830 130 рублей), подтвердив, что модели «кленового» бренда будут недорогими электроверсиями автомобилей Geely.
Драйв вчера в 04:49