Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть развернулись вниз после роста в среду
Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.
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Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель
Известиявчера в 19:30
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Футбол
«Динамо» обыграло «Уфу» в матче 29-го тура РПЛ
RT на русском 12:58
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Происшествия
Уральскую миграционную фирму оштрафовали на 10 млн рублей
Свердловские полицейские оштрафовали коммерческое предприятие на 10 миллионов рублей за нарушение миграционного законодательства.
Телеканал ОТВ 08:23
Здоровье
Астраханские медики начали работу в Казахстане
Астраханские новости 06:45
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Экономика
США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»
Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 22 января 2021 года, следует из документа, опубликованного ведомством в пятницу.
РИА Новости 10:39
Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
Технологии
Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали
Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:15
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки.
Известия 12:33
Шоу-бизнес
«Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен
Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.
Городовой 08:27
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью
"Рубин" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0) в матче 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Реальное время 12:53
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Армия и оружие
Трамп призвал Россию и Китай сотрудничать в контроле над вооружениями
Президент США Дональд Трамп 16 июля по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия «Тринити» вновь призвал Россию и Китай к сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями.
Известия 12:11
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Шоу-бизнес
Ольга Орлова до сих пор хранит в телефоне переписку с Жанной Фриске
Подруга Жанны Фриске – первая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире телеканала "Россия 1" признается: она до сих пор не может удалить из телефона ее номер и переписку.
Вести.Ru 07:50
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Энергетика
ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.
Интерфакс 11:54
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом".
РИА Новости 12:31
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10