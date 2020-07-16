В целом, подытоживает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent составляет $43,2-43,9 за баррель». Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото».

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $43 за баррель

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