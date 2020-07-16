Энергетика

РосбалтРосбалтЦены на нефть снижаются, но Brent остается выше $43 за баррель

В целом, подытоживает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent составляет $43,2-43,9 за баррель». Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото».
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Цены на нефть пошли вниз

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Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

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Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

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Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
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Армия и оружие

В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана

Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
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Армия и оружие

Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США

Господин Грушко считает, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США».
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Общество

Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
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«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

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СКР просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет России (СКР) просит арестовать еще четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил Басманный суд.
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Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
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Происшествия

Адвокат сообщил о работе десяти следователей с делом Сафронова

Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова ведут десять следователей ФСБ, сообщил журналистам адвокат, лидер правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
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Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
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Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча

Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.
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Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае

По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.
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Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей

Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
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Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

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В Крыму выявили 17 новых случаев коронавируса

За 15 июля на территории Республики Крым подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19

В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
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Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
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Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
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Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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