Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.

Цены на нефть развернулись вниз после роста в среду

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 686

Кино Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшему широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук». 16

Наука Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные. 42

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 16

Технологии FrostFall переименовали в Red Frost Осенью прошлого года польская студия DRAGO Entertainment анонсировала ролевой боевик FrostFall, действие которого происходит в прошлом веке в постядерной России.

Кино В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».

Наука Получены рекордные пленки двумерного топологического изолятора С помощью топологических изоляторов можно управлять током электронов, которые имеют одинаково направленные спины.

Спорт Магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт вторую часть Torchlight Вашингтон, 16 июля 2020, 19:04 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаёт популярную ролевую видеоигру Torchlight 2. Очередная еженедельная акция сервиса стартовала сегодня, 16 июля, на сайте сервиса. 1

Гаджеты Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.

Общество Шесть человек задержаны в Москве на пикете в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Полиция задержала шесть человек на пикете в поддержку фигурантов дела "Нового величия", которые прошли на Лубянке в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Здоровье Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит Стало известно, что врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка. 6