Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть развернулись вниз после роста в среду
Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.
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Происшествия
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшему широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news вчера в 08:43
Технологии
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com 03:56
Спорт
По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует
21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует. Существенных изменений не заметили 32% участников опроса.
Evo-rus.com 04:37
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
Шоу-бизнес
Модель порадовала фанатов снимком в прозрачном наряде без белья
Lenta.ru вчера в 21:08
Технологии
FrostFall переименовали в Red Frost
Осенью прошлого года польская студия DRAGO Entertainment анонсировала ролевой боевик FrostFall, действие которого происходит в прошлом веке в постядерной России.
Игромания.ру 09:25
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor 07:41
Наука
Получены рекордные пленки двумерного топологического изолятора
С помощью топологических изоляторов можно управлять током электронов, которые имеют одинаково направленные спины.
Индикатор 06:43
Спорт
Магазин Epic Games Store бесплатно раздаёт вторую часть Torchlight
Вашингтон, 16 июля 2020, 19:04 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаёт популярную ролевую видеоигру Torchlight 2. Очередная еженедельная акция сервиса стартовала сегодня, 16 июля, на сайте сервиса.
REGNUM 12:04
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Гаджеты
Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R
Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.
iXBT.com 10:49
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру 09:48
Общество
Шесть человек задержаны в Москве на пикете в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Полиция задержала шесть человек на пикете в поддержку фигурантов дела "Нового величия", которые прошли на Лубянке в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 12:09
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Стало известно, что врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка.
ToDay News Ufa 05:05
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Один из главных героев фильма "Форсаж" Доминик Торрето, которого играет голливудский актер Вин Дизель, может умереть в финальной части.
NewInform вчера в 06:20
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59