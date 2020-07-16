Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть развернулись вниз после роста в среду
Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
Общество
Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
В начале июля Дмитриев говорил, что РФПИ будет просить одобрить «Авифавир» для самостоятельного лечения.
РБК 08:24
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Институт гриппа начал испытывать зарубежные вакцины от коронавируса
Россия разрабатывает и свою вакцину от коронавируса.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
Коллеги Прилучного рассказали, как Карпович соблазнила женатого актера
Коллеги актера Павла Прилучного, рассказали, как звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович вела себя во время их совместной работы в театре.
Народные новости 04:40
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Наука
Тысячи лет назад власть в Древнем Египте захватили иммигранты
Популярная механика 04:35
Шоу-бизнес
Гарик Харламов представил свою новую возлюбленную
Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
Paparazzi.ru 07:55
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com 03:56
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Футбол
«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью
В рамках 33-го тура в чемпионате Италии состоялось сразу четыре встречи в один игровой день.
Metaratings вчера в 17:42
Происшествия
Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны
По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
Общество
Депутаты предложили разместить колледж искусств в кинотеатре «Победа»
FreeNews-Volga 06:15
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Футбол
ЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля
Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:15
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Здоровье
Мишустин назвал аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае
Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
Толк 04:57
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12