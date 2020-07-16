Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть развернулись вниз после роста в среду

Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Котировки Brent и WTI снижаются на итогах встречи ОПЕК+

Росбалт08:15

Нефть дешевеет по итогам заседания ОПЕК+

РЕН ТВ08:18

Котировки нефти развернулись вниз после роста в среду

Интерфакс01:36

Нефть апатично реагирует на ОПЕК — эксперт

REGNUM04:02

Цены на нефть развернулись вниз после роста в среду

Московский Комсомолец01:52

Нефть дешевеет на итогах встречи ОПЕК+

ПРАЙМ06:41

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
3,9K
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
149
Общество

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
365
Общество

Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

В начале июля Дмитриев говорил, что РФПИ будет просить одобрить «Авифавир» для самостоятельного лечения.
РБК 08:24
63
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
31
Общество

Институт гриппа начал испытывать зарубежные вакцины от коронавируса

Россия разрабатывает и свою вакцину от коронавируса.
РБК 07:11
5
Шоу-бизнес

Коллеги Прилучного рассказали, как Карпович соблазнила женатого актера

Коллеги актера Павла Прилучного, рассказали, как звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович вела себя во время их совместной работы в театре.
Народные новости 04:40
1
Общество

Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов

Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
133
Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
1,2K
Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
10
Наука

Тысячи лет назад власть в Древнем Египте захватили иммигранты

Популярная механика 04:35
Шоу-бизнес

Гарик Харламов представил свою новую возлюбленную

Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
Paparazzi.ru 07:55
23
Наука

Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки

В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com 03:56
38
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
1,2K
Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

В рамках 33-го тура в чемпионате Италии состоялось сразу четыре встречи в один игровой день.
Metaratings вчера в 17:42
Происшествия

Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны

По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
15
Общество

Депутаты предложили разместить колледж искусств в кинотеатре «Победа»

FreeNews-Volga 06:15
Общество

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Известия 04:13
5
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
37
Политика

Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов

РИА Новости 07:26
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
276
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по липосакции

РИА Новости 06:13
8
Футбол

ЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:15
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
6
Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
13
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
15
Здоровье

Мишустин назвал аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае

Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
Толк 04:57
30
Происшествия

Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве

Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
9
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
1
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
72
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное