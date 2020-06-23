Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть развернулись вверх

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск составила $42,54 за баррель, что на $0,35 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
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Позитив на рынке сохраняется. Brent торгуется выше 43 долл. США/барр., WTI пробила отметку 42 долл. США/барр

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Цены на нефть снижаются, но Brent держится вблизи $43 за баррель

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Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

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Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

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Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

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Цена нефти Brent поднялась выше $43

ТАССвчера в 14:17
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Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

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Политика

Путин не исключил участия в выборах на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин допускает, что будет баллотироваться на президентский пост снова, при условии внесения соответствующих поправок в Конституцию РФ.
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Происшествия

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Официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин заявил, что нарушений при перевозке клетки с собакой в Симферополь выявлено не было.
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
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Общество

ЦИК получила 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию

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Политика

В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу

Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
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Хоккей

«Салават Юлаев» сыграет на предсезонных турнирах в Уфе и Казани

Хоккеисты "Салавата Юлаева" примут участие в двух предсезонных турнирах в рамках подготовки к новому чемпионату КХЛ, сообщается в официальном аккаунте уфимского клуба в сети Instagram.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС 21 июня в 22:28
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Наука

Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики

Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
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Общество

Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло

В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
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Игры

Появились фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077

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Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
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Финансы

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Бывшему курганскому вице-губернатору грозит 15 лет тюрьмы

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Легкоатлеты Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Как сообщает News.ru, российские спортсмены-легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи.
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Трейлер The Last of Us Part II получил отредактированный момент

Выяснилось, что ранее разработчики представили трейлер с отредактированным моментом, который в финальной версии имеет другой вид.
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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
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Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Звезда жестко раскритиковала пассию своего бывшего мужа. Напомним, несколько недель назад Айза объявила, что разводится с Анохиным.
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В Сети осудили Веру Брежневу за внешний вид на репетиции

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В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
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Песков заявил, что в Кремле изучают содержание книги Болтона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль постепенно изучает содержание книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона, однако призывает не переоценивать ее значение и достоверность, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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