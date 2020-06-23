Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск составила $42,54 за баррель, что на $0,35 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цены на нефть развернулись вверх

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