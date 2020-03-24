Цены на нефть продолжили падение

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Стоимость золота растет более чем на 7%

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

В Воронежской области карантин по коронавирусу прошли 447 человек

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Цена на майские фьючерсы марки Brent при открытии составила $25,18, что по отношению к цене закрытия торгов на $27,2 ниже на 7,1%.