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Красная веснаКрасная весна
Цены на нефть продолжили падение
Комсомольская правда
  • Вести.Ru4:02
  • Москва 245:56
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Цена на майские фьючерсы марки Brent при открытии составила $25,18, что по отношению к цене закрытия торгов на $27,2 ниже на 7,1%.В источнике
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Цены на нефть стабилизировались у отметки 28 долларов

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