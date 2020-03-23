Энергетика

Красная веснаКрасная веснаЦены на нефть продолжили падение

Цена на майские фьючерсы марки Brent при открытии составила $25,18, что по отношению к цене закрытия торгов на $27,2 ниже на 7,1%.
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Цены на нефть обвалились на 8%

РБК22 марта в 18:28

«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой

Комсомольская правдавчера в 04:15

Главные новости к утру 23 марта

Коммерсантъвчера в 00:05

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новости22 марта в 18:35

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

RT на русскомвчера в 06:57

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАСС22 марта в 18:22

Цена нефти резко упала на открытии торгов

Взгляд.ру22 марта в 18:56
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Комментарии

Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам

Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Взгляд.ру 11:48
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Общество

Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта

С 30 марта все школьники перейдут на дистанционное обучение.
Интерфакс - Россия 07:49
Здоровье

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

Доктор Мясников дал советы россиянам, опасающимся коронавируса

Медицинский специалист рассказал, как прервать цепочку заражений опасным вирусом, и назвал самый простой способ, как не заразиться коронавирусом.
Ugpressa.ru 10:41
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Гаджеты

Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX

Кроме флагманского смартфона Redmi K30 Pro, Xiaomi анонсировала гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max.
The GEEK 08:53
Политика

Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 08:02
Армия и оружие

Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР

Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
REGNUM 08:19
Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru вчера в 18:50
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Происшествия

Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ

Раскрыта личность террориста, убитого в городе Уфа спецназом ФСБ. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:41
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Здоровье

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Здоровье

Минздрав разработал опросник по определению группы риска по COVID-19

Минздрав и Минкомсвязь создали специальный опросник на Едином портале госуслуг, который позволит россиянам определить свою группу риска по коронавирусу, а также вести дневник наблюдения за здоровьем.
Известия 11:12
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Общество

Врачами назван частый симптом коронавируса

Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Портал Поиск 04:43
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог

В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Аргументы и Факты - Архангельск вчера в 10:38
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Российская газета 09:32
Политика

Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
News.ru 10:02
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
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