Энергетика
Красная веснаЦены на нефть продолжили падение
Цена на майские фьючерсы марки Brent при открытии составила $25,18, что по отношению к цене закрытия торгов на $27,2 ниже на 7,1%.
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«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой
Комсомольская правдавчера в 04:15
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Комментарии
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам
Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Общество
Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта
С 30 марта все школьники перейдут на дистанционное обучение.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы россиянам, опасающимся коронавируса
Медицинский специалист рассказал, как прервать цепочку заражений опасным вирусом, и назвал самый простой способ, как не заразиться коронавирусом.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX
Кроме флагманского смартфона Redmi K30 Pro, Xiaomi анонсировала гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max.
Политика
Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР
Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Происшествия
Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ
Раскрыта личность террориста, убитого в городе Уфа спецназом ФСБ. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Здоровье
Минздрав разработал опросник по определению группы риска по COVID-19
Минздрав и Минкомсвязь создали специальный опросник на Едином портале госуслуг, который позволит россиянам определить свою группу риска по коронавирусу, а также вести дневник наблюдения за здоровьем.
Общество
Врачами назван частый симптом коронавируса
Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог
В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Политика
Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.