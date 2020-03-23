Цена на майские фьючерсы марки Brent при открытии составила $25,18, что по отношению к цене закрытия торгов на $27,2 ниже на 7,1%.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Политика Путин посетил больницу в Коммунарке Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с распространением коронавируса.

Армия и оружие Бригады ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми менее чем на 60% — НМ ЛНР Луганск, 24 марта 2020, 15:19 — REGNUM Бригады ВСУ в зоне проведения карательной операции против населения Донбасса укомплектованы личным составом менее чем на 60%, сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Здоровье В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.

Здоровье Минздрав разработал опросник по определению группы риска по COVID-19 Минздрав и Минкомсвязь создали специальный опросник на Едином портале госуслуг, который позволит россиянам определить свою группу риска по коронавирусу, а также вести дневник наблюдения за здоровьем.