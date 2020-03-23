Энергетика

Красная веснаКрасная веснаЦены на нефть продолжили падение

Цена на майские фьючерсы марки Brent при открытии составила $25,18, что по отношению к цене закрытия торгов на $27,2 ниже на 7,1%.
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новости22 марта в 18:35

«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой

Комсомольская правдавчера в 04:15

Главные новости к утру 23 марта

Коммерсантъвчера в 00:05

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

RT на русскомвчера в 06:57

Цены на нефть обвалились на 8%

РБК22 марта в 18:28

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАСС22 марта в 18:22

Цена нефти резко упала на открытии торгов

Взгляд.ру22 марта в 18:56
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Комментарии

Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Наука

Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании

Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Индикатор 04:35
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Здоровье

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 10:55
Технологии

«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
РИА Новости 07:15
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

Концерн Volkswagen объявил о приостановке работы заводов в Калуге и Нижнем Новгороде с 30 марта по 10 апреля, передает ТАСС.
Популярная механика 08:35
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Происшествия

Стало известно, где пятеро петербуржцев заразились коронавирусом

Остальные три пациента (двое 31-летних мужчин и 27-летняя женщина) заразились COVID-19 от петербурженки, у которой ранее подтвердили коронавирус.
Peterburg2.ru 11:16
Общество

Мэр Кунгура подал в отставку из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии

В соцсетях ранее появилась информация, что поездка Гордеева вызвала недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина.
Телеканал 360° 08:29
Общество

В Великобритании введен карантин

К поводам выйти на улицу относятся покупка товаров первой необходимости, физические упражнения раз в день, медицинские нужды и поездка на работу, но только при крайней необходимости.
Эхо Москвы вчера в 17:04
Общество

Илон Маск подарил Калифорнии свыше тысячи аппаратов ИВЛ

Компания 06:16
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Общество

Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
ИА Новороссия вчера в 13:14
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Игры

Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx

Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
Ferra 08:54
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Российская газета 09:32
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа вчера в 09:44
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
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