Энергетика
Profinance.ruЦены на нефть резко снизились после отказа Китая от таргетирования ВВП
Цены на нефть Brent и WTI резко снизились после сообщения Китая об отказе от таргетирования ВВП в этом году из-за «большой неопределенности», обусловленной пандемией коронавиурса. Спрос на нефть в Поднебесной в этом году снизится на 5%, прогнозирует китайская China Petroleum.
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Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего
Уралинформбюро 10:13
Общество
Губернатор потребовал не допустить гуляющих по улицам толп выпускников
В этом году праздник будет проведен 29 мая в дистанционном-формате.
Четвертая Власть 11:21
Общество
Губернатор Московской области заявил об отмене пропускного режима
Обновлено в 20:44 С 23 мая в Московской области будут отменены электронные пропуска.
BFM.ru 12:18
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала фигуру в красном бикини после критики ее тела
Новую волну критики Пынзарь спровоцировала после того, как снялась в красном бикини перед зеркалом.
ИнфоСМИ 07:54
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Общество
Собянин объявил о начале первого этапа снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Мослента вчера в 13:23
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru 02:45
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Вести.Ru 10:44
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Армия и оружие
Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска
Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 200 млн просмотров
Культуромания 09:51
Здоровье
Оренбуржцы заражаются коронавирусом на поминальных обедах
Жители Оренбургской области заражаются коронавирусом на похоронах. Об этом рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Prooren.ru 10:58
Политика
В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Североатлантический альянс выпустил заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении Договора по открытому небу.
RT на русском 12:54
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
Общество
Сенат США одобрил закон о запрете размещения акций китайских компаний
Как сообщает ToDay News Ufa источник Reuters, в США единогласно был принят законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди и сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, который может блокировать акциям ряда китайских компаний выход на американские биржи, если они будут игнорировать американские нормативы и стандарты аудита.
ToDay News Ufa 01:37
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Авто
Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30
Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Футбол
Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Общество
Мэрия: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут в последнюю очередь
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти планируют отменять ограничения на массовые мероприятия в столице из-за пандемии коронавируса в последнюю очередь, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:38