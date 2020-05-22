Цены на нефть Brent и WTI резко снизились после сообщения Китая об отказе от таргетирования ВВП в этом году из-за «большой неопределенности», обусловленной пандемией коронавиурса. Спрос на нефть в Поднебесной в этом году снизится на 5%, прогнозирует китайская China Petroleum.

Цены на нефть резко снизились после отказа Китая от таргетирования ВВП

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