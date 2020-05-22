Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruЦены на нефть резко снизились после отказа Китая от таргетирования ВВП

Цены на нефть Brent и WTI резко снизились после сообщения Китая об отказе от таргетирования ВВП в этом году из-за «большой неопределенности», обусловленной пандемией коронавиурса. Спрос на нефть в Поднебесной в этом году снизится на 5%, прогнозирует китайская China Petroleum.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Новости кризиса 22 мая: Центробанк предрек катастрофическое падение ВВП, доллар может обрушиться

URA.Ru11:01

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК02:25

Нефть опустилась до $34 за баррель

REGNUM10:44

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Rambler News Service03:48

Цена нефти Brent упала почти на 5%

Ньюс-НН09:57

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

RT на русском01:09

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего

Уралинформбюро 10:13
19
Общество

В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова

РБК 09:12
26
Общество

ФБК: на Avito продается яхта, которая раньше принадлежала Медведеву

Полит.ру 13:14
Общество

Губернатор потребовал не допустить гуляющих по улицам толп выпускников

В этом году праздник будет проведен 29 мая в дистанционном-формате.
Четвертая Власть 11:21
11
Общество

Губернатор Московской области заявил об отмене пропускного режима

Обновлено в 20:44 С 23 мая в Московской области будут отменены электронные пропуска.
BFM.ru 12:18
936
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь показала фигуру в красном бикини после критики ее тела

Новую волну критики Пынзарь спровоцировала после того, как снялась в красном бикини перед зеркалом.
ИнфоСМИ 07:54
Экономика

Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
109
Общество

Собянин объявил о начале первого этапа снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Мослента вчера в 13:23
3,2K
Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru 02:45
Происшествия

Братья-убийцы Костевы все же будут казнены

Вести.Ru 10:44
Общество

Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
127
Армия и оружие

Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска

Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
1
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
340
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
409
Музыка

Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 200 млн просмотров

Культуромания 09:51
Здоровье

Оренбуржцы заражаются коронавирусом на поминальных обедах

Жители Оренбургской области заражаются коронавирусом на похоронах. Об этом рассказала министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Prooren.ru 10:58
3
Политика

В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

Североатлантический альянс выпустил заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении Договора по открытому небу.
RT на русском 12:54
1
Здоровье

На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
12
Происшествия

На Украине завершили расследование дела Шеремета

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
1
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru 09:45
1,4K
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
19
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1,3K
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
30
Общество

Сенат США одобрил закон о запрете размещения акций китайских компаний

Как сообщает ToDay News Ufa источник Reuters, в США единогласно был принят законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди и сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, который может блокировать акциям ряда китайских компаний выход на американские биржи, если они будут игнорировать американские нормативы и стандарты аудита.
ToDay News Ufa 01:37
2
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
20
Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
2
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
2,6K
Футбол

Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги

Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очко в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Общество

Мэрия: ограничения на массовые мероприятия в Москве снимут в последнюю очередь

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти планируют отменять ограничения на массовые мероприятия в столице из-за пандемии коронавируса в последнюю очередь, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное