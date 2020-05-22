Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияЦены на нефть снова пошли на спад

Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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Новости кризиса 22 мая: Центробанк предрек катастрофическое падение ВВП, доллар может обрушиться

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Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

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Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

RT на русском01:09

Цена нефти Brent упала почти на 5%

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Общество

Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков

Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
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Директор ФК «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Кадырова

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В Великобритании введут двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Пател уточнила, что новые правила въезда будет введены с 8 июня, после чего «въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней».
ИА Красная Весна 12:54
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Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
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Лариса Гузеева рассказала о съёмках нового шоу

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Общество

Мировой автогигант оказался на грани исчезновения

Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
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РИА Новости 11:19
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Видео с котом-вратарем удивило пресс-службы футбольных клубов

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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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НАТО назвало условия для возвращения США в Договор по открытому небу

В заявлении НАТО, распространенном 22 мая, говорится о том, что в обмен на это США могут "пересмотреть вопрос" о своем выходе из Договора по открытому небу.
РЕН ТВ 13:13
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Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
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Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:38
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Общество

Очаг заражения выявлен среди силовых структур Мурманска

В пятницу, 22 мая региональный оперштаб сообщил о выявлении крупного очага заражения в одной из силовых структур Мурманска.
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Происшествия

Стало известно о жертвах крушения самолета в Пакистане

По информации опубликованной в местных СМИ, крушение потерпел самолет Airbus A-320 «Пакистанских авиалиний».
ФедералПресс 08:48
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Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
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Спорт

Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута

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Общество

Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками

Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
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Здоровье

Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусом

Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
ТАСС 07:59
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Киберспорт

Riot Games запустит новый режим в день релиза Valorant

Студия Riot Games заявила, что стадия бета-тестирования игры завершится 28 июня 2020 года, полноценный релиз Valorant состоится 2 июня 2020-го.
REGNUM вчера в 12:56
Энергетика

Европа отказывается от американского газа

С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер 08:41
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Ольга Кожанова: «Увеличивается форма внебольничной пневмонии»

Больше половины нарушений, связанных с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции, встречаются на предприятий в сфере пищевой торговли- 68%.
Общественное мнение 12:08
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Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
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Общество

Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон

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Renault представил обновленный Kaptur для РФ

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
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Экономика

Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей

Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
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Общество

Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику

Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
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