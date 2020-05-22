Энергетика
ИА НовороссияЦены на нефть снова пошли на спад
Напомним, 20 мая сообщалось о росте цены на нефть в ходе торгов. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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Общество
Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков
Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
Общество
В Великобритании введут двухнедельный карантин для въезжающих в страну
Пател уточнила, что новые правила въезда будет введены с 8 июня, после чего «въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней».
ИА Красная Весна 12:54
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о съёмках нового шоу
Neva.Today 13:08
Общество
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Политика
НАТО назвало условия для возвращения США в Договор по открытому небу
В заявлении НАТО, распространенном 22 мая, говорится о том, что в обмен на это США могут "пересмотреть вопрос" о своем выходе из Договора по открытому небу.
РЕН ТВ 13:13
Происшествия
Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы
Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых "Третий возраст" на западе Москвы.
Газета.Ru 11:55
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:38
Общество
Очаг заражения выявлен среди силовых структур Мурманска
В пятницу, 22 мая региональный оперштаб сообщил о выявлении крупного очага заражения в одной из силовых структур Мурманска.
Kursk.com 10:50
Происшествия
Стало известно о жертвах крушения самолета в Пакистане
По информации опубликованной в местных СМИ, крушение потерпел самолет Airbus A-320 «Пакистанских авиалиний».
ФедералПресс 08:48
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Здоровье
Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусом
Первый врач умер в Липецкой области после заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
ТАСС 07:59
Киберспорт
Riot Games запустит новый режим в день релиза Valorant
Студия Riot Games заявила, что стадия бета-тестирования игры завершится 28 июня 2020 года, полноценный релиз Valorant состоится 2 июня 2020-го.
REGNUM вчера в 12:56
Энергетика
Европа отказывается от американского газа
С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер 08:41
Здоровье
Ольга Кожанова: «Увеличивается форма внебольничной пневмонии»
Больше половины нарушений, связанных с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции, встречаются на предприятий в сфере пищевой торговли- 68%.
Общественное мнение 12:08
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Авто
Renault представил обновленный Kaptur для РФ
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
Экономика
Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей
Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00