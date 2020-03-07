Курс рубля может резко упасть из-за снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщил "Эху" профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов. В пятницу котировки нефти марки Brent упали на 10% на фоне развала сделки ОПЕК с Россией по ограничению добычи нефти.

Курс рубля может резко упасть из-за снижения мировых цен на нефть

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