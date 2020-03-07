Цены на нефтяное топливо резко снизились после того, как страны-участницы Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК) не смогли достичь соглашения с Россией о сокращении производства нефти.

Цены на нефть резко упали после отказа РФ снизить производство

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