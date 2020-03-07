Энергетика
Народные новостиЦены на нефть резко упали после отказа РФ снизить производство
Цены на нефтяное топливо резко снизились после того, как страны-участницы Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК) не смогли достичь соглашения с Россией о сокращении производства нефти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд
Российский Диалогвчера в 04:18
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Комментарии
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Футбол
Широков предложил место для проведения игры «Спартак» - «Зенит»
Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков предложил место для проведения игры "Спартак" - "Зенит" в Кубке России.
Происшествия
Спасатели нашли в аэропорту в Днепре боеприпасы времен Второй мировой
Спасатели обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны на территории международного аэропорта "Днепропетровск" на Украине, сообщила в субботу пресс-служба МВД страны.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Здоровье
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Молдове
Из-за коронавируса посетители баров в Италии будут сидеть в метре друг от друга Ранее сообщалось, что власти Италии закрыли север страны для въезда и выезда.
Биатлон
Биатлон. Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место
Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты, которые состоятся на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Политика
Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП
Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка.
Единоборства
Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Общество
«Лишена смысла»: стала известна причина отказа России от сделки с ОПЕК
Страны ОПЕК+ 6 марта провели напряженные переговоры, но не смогли заключить сделку по сокращению нефтедобычи.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака
В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Общество
Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина
Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
В России выявили четыре новых случая коронавируса
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Политика
Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж
Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
Происшествия
Египтянин погиб, упав с одной из пирамид в Гизе
Египтянин скончался, упав с пирамиды Хефрена в египетской Гизе, сообщил портал al-Masry al-Youm со ссылкой на пресс-релиз минтуризма.