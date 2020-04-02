с чего всё началось

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.

Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

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Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Хоккей «Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезоне Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" сообщил о планах играть в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021 / 22, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Энергетика Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.

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Политика Трамп назвал переданные Россией медикаменты любезным жестом Президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва сделала любезный жест Вашингтону, оказав медицинскую помощь Соединенным Штатам во время пандемии коронавируса COVID-19.

Футбол «Челси» опережает «Барселону» в гонке за Теллесом "Челси" стал на шаг ближе к трансферу защитника "Порту" Алекса Теллеса, пишет Record.Отмечается, что новым агентом футболиста стал израильский функционер Пини Захави, которого связывают с владельцем "синих" Романом Абрамовичем.

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Общество В посольстве сообщили о возвращении 150 россиян из Великобритании График последующего вывоза россиян будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных Министерства иностранных дел и решений оперативного штаба правительства России о предельной численности возвращающихся на родину граждан.

Происшествия В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом «Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он, отметив, что смерть наступила накануне вечером.