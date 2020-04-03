Энергетика
Expert.ruЦены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
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с чего всё началось
Котировки марки Brent взлетели до 36 долларов за баррель после сообщений Дональда Трампа о переговорах Владимира Путина с кронпринцем Саудовской Аравии.BFM.ruвчера в 02:40
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