Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
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Котировки марки Brent взлетели до 36 долларов за баррель после сообщений
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