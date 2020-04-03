с чего всё началось

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

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Здоровье Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.

Энергетика Путин допустил сокращение добычи нефти Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

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Авто Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили Под капотом нового внедорожника Ford Bronco Sport предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 180 л.с. Однако покупатели смогут выбрать новую модель с более улучшенными характеристиками с 2-литровым мотором на 250 л.с. Новый внедорожник Ford Bronco Sport имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

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Экономика В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.