Энергетика
Pravda.RuЦены на нефть рухнули после заявления китайского премьера
Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Московский Комсомолец 09:00
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Происшествия
Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло
Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Детей без прививок могут не пустить в школы и детские сады
Совфед намерен подготовить законопроект, который предусматривает предоставление от абитуриентов и детей при приеме в вузы, школы и детские сады справки о перенесенных инфекциях и прививках, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ СФ.
Live24 04:15
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести
Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru вчера в 09:45
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru 03:58
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Российская газета 04:05
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия 10:47
Политика
Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Футбол
Андреев: легионеры «Оренбурга» в ближайшее время вернутся в Россию
Легионеры "Оренбурга" в ближайшее время прибудут в Россию, сообщил спортивный директор футбольного клуба Дмитрий Андреев.
РИА Новости 11:26
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 21 мая в 11:00
Здоровье
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса
В России сократят срок вывода на рынок препарата от инфекции Covid-19, который сейчас проходит клинические испытания.
Gazeta.SPb вчера в 22:35
Футбол
Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня в Мосгорсуде
Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.
Sports.ru вчера в 07:26
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Кино
Трейлер боевика «Последние дни американской преступности» вышел в сети
Лос-Гатос, США, 20 мая 2020, 15:29 — REGNUM Трейлер нового боевика «Последние дни американской преступности» опубликовала компания Netflix на своем канале в YouTube.
REGNUM 20 мая в 08:29
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13