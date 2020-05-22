Энергетика

Pravda.RuPravda.RuЦены на нефть рухнули после заявления китайского премьера

Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
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Новости кризиса 23 мая: бизнес освободят от налогов, пенсионный возраст точно не понизят

URA.Ru11:05

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русскомвчера в 16:22

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Газета.Ruвчера в 07:36

Нефть установилась на $35 за баррель

REGNUMвчера в 14:58

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБКвчера в 02:25

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Evo-rus.comвчера в 15:22
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Московский Комсомолец 09:00
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Игры

Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4

HotGeo 20 мая в 01:54
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Происшествия

Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло

Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Общество

Детей без прививок могут не пустить в школы и детские сады

Совфед намерен подготовить законопроект, который предусматривает предоставление от абитуриентов и детей при приеме в вузы, школы и детские сады справки о перенесенных инфекциях и прививках, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ СФ.
Live24 04:15
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Политика

Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести

Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
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Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Salt Mag вчера в 05:41
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru вчера в 09:45
1,8K
Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
1,8K
Биатлон

Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону

Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru 03:58
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Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Российская газета 04:05
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
1,7K
Футбол

У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус

Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия 10:47
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Политика

Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru вчера в 14:38
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Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
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Футбол

Андреев: легионеры «Оренбурга» в ближайшее время вернутся в Россию

Легионеры "Оренбурга" в ближайшее время прибудут в Россию, сообщил спортивный директор футбольного клуба Дмитрий Андреев.
РИА Новости 11:26
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
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Кино

Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»

По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 21 мая в 11:00
Здоровье

Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса

В России сократят срок вывода на рынок препарата от инфекции Covid-19, который сейчас проходит клинические испытания.
Gazeta.SPb вчера в 22:35
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Футбол

Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня в Мосгорсуде

Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.
Sports.ru вчера в 07:26
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Происшествия

Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Авто

Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
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Кино

Трейлер боевика «Последние дни американской преступности» вышел в сети

Лос-Гатос, США, 20 мая 2020, 15:29 — REGNUM Трейлер нового боевика «Последние дни американской преступности» опубликовала компания Netflix на своем канале в YouTube.
REGNUM 20 мая в 08:29
1
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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