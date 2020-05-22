Энергетика

Pravda.RuPravda.RuЦены на нефть рухнули после заявления китайского премьера

Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

RT на русском01:09

Цена нефти Brent упала почти на 5%

Ньюс-НН09:57

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Rambler News Service03:48

Цена Brent упала ниже $35 после отказа КНР дать прогноз по росту ВВП

РБК02:25

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

АК&М05:10

Новости кризиса 22 мая: Центробанк предрек катастрофическое падение ВВП, доллар может обрушиться

URA.Ru11:01

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика

Путин назвал точную дату выхода России из карантина

Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.
URA.Ru вчера в 12:09
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Киберспорт

Выход шутера Valorant состоится 2 июня

Матч ТВ вчера в 11:16
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев перестал узнавать друзей

Paparazzi.ru вчера в 03:37
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Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
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Общество

В Ростовской области откроют непродовольственные магазины

Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров.
REGNUM 13:36
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До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком

Около 220 миллионов человек на Земле находятся под угрозой отравления мышьяком.
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В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
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Общество

В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
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Происшествия

Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Dunya News.
Piter.tv 07:30
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Музыка

Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube

Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
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Общество

Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу.
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Политика

Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни

Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
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Авто

Запустили производство рестайлингового Hyundai i30

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Депутат Госдумы Оксана Пушкина излечилась от коронавируса

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В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

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В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
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Valve открыла регистрацию на бета-тест Artifact 2.0

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Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

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Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга

МИД Британии, Канады и Австралии призвали к сохранению высокой степени автономии Гонконга.
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Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу

США могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
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В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

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России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

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Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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В России увеличился спрос на недорогие смартфоны

Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
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