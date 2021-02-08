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Вести.Ru

Цены на нефть штурмуют отметку в 60 долларов

Сразу после открытия торгов 8 февраля котировки нефти повысились почти на процент. Цена на черное золото приближается к 60 долларам за баррель.В источнике
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Цены на нефть штурмуют отметку в 60 долларов

Вести.Ru22:35
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Определились все участники плей-офф КХЛ в Восточной конференции

Сегодня в первом матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду уступила «Барысу» со счетом 2:3. По итогам этой встречи окончательно сформировалась восьмерка команд Восточной конференции, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.
Спорт день за днем5 февраля в 10:31

В Сирии сбили российский беспилотник-разведчик

Сообщается, что к уничтожению развед-дрона "Орлан-10", который используется для наблюдения в условиях труднодоступной местности, причастны военные формирования курдов, которые могли принять его за беспилотник турецких ВС. Канал указывает, что информацию о случайном характере произошедшего косвенно подтвердило сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Anews6 февраля в 07:03

Акции Сбербанка сохраняют потенциал для роста на следующей неделе - «Русс-Инвест»

Акции Сбербанка сохраняют потенциал для роста на следующей неделе, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест"Дмитрия Беденкова.
Финмаркет5 февраля в 08:17