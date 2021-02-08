В Сирии сбили российский беспилотник-разведчик

Сообщается, что к уничтожению развед-дрона "Орлан-10", который используется для наблюдения в условиях труднодоступной местности, причастны военные формирования курдов, которые могли принять его за беспилотник турецких ВС. Канал указывает, что информацию о случайном характере произошедшего косвенно подтвердило сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.