Энергетика

РосбалтРосбалтЦены на нефть снижаются, баррель Brent опустился почти к $34

Как отмечает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, вчера фьючерсы на нефть сорта Brent «сползли ниже близкого значимого ценового уровня $35 за баррель».
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