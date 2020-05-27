Как отмечает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, вчера фьючерсы на нефть сорта Brent «сползли ниже близкого значимого ценового уровня $35 за баррель».

Цены на нефть снижаются, баррель Brent опустился почти к $34

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