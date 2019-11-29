Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Общество «Алые паруса» признан лучшим праздником в мире Конкурс рассматривал участников в 25 номинациях, помимо гран-при "Алые паруса" одержал победу в номинациях "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.

Политика Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона» Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.

Политика Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

Политика Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика В ДНР приняли закон о госгранице Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.