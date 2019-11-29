Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
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Мировые цены на нефть резко падают на фоне угрозы Китая из-за протестов в Гонконге
Эхо Москвывчера в 13:30
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Политика
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из РФ
Селезнев отметил, что с украинской точки зрения это выглядит логичным шагом как некое усиление позиции в переговорах по транзиту газа.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Общество
«Алые паруса» признан лучшим праздником в мире
Конкурс рассматривал участников в 25 номинациях, помимо гран-при "Алые паруса" одержал победу в номинациях "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Политика
Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Политика
Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством
Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Автоспорт
СМИ: «Торо Россо» оштрафован за инцидент с Квятом
Команда "Торо Россо" получила штраф в размере 5 тысяч евро из-за инцидента с российским пилотом Даниилом Квятом в квалификации Гран-при Абу-Даби "Формулы-1", сообщает издание racefans.net.
Политика
Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене
Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Экономика
ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года
Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Хоккей
Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.