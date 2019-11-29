Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:19

Цены на нефть рухнули в конце недели

Московский Комсомолецвчера в 19:29

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.ру02:17

Мировые цены на нефть резко падают на фоне угрозы Китая из-за протестов в Гонконге

Эхо Москвывчера в 13:30

Цены на нефть снижаются после роста накануне

Финмаркет27 ноября в 00:12

Цены на нефть демонстрируют неоднозначную динамику на новых опасениях по поводу развития мировой экономики

Neftegaz.ruвчера в 03:10

Котировки Brent и WTI снижаются на фоне неопределенности

Росбалтвчера в 07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из РФ

Селезнев отметил, что с украинской точки зрения это выглядит логичным шагом как некое усиление позиции в переговорах по транзиту газа.
RuNews24.ru 03:12
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
RT на русском 12:57
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Политика

«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

РБК 11:48
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru 08:19
Общество

«Алые паруса» признан лучшим праздником в мире

Конкурс рассматривал участников в 25 номинациях, помимо гран-при "Алые паруса" одержал победу в номинациях "Лучшее агентство в сфере организации праздников" и "Лучшее музыкальное событие".
Pravda.Ru 11:20
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой вчера в 02:28
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

РИА Новости 13:01
Биатлон

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru 10:22
Политика

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Путешественник едет из Сирии в Москву, чтобы подарить Путину коня

Газета.Ru 10:45
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Политика

Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством

Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Rambler News Service 06:15
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Автоспорт

СМИ: «Торо Россо» оштрафован за инцидент с Квятом

Команда "Торо Россо" получила штраф в размере 5 тысяч евро из-за инцидента с российским пилотом Даниилом Квятом в квалификации Гран-при Абу-Даби "Формулы-1", сообщает издание racefans.net.
РИА Новости 11:59
Политика

Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене

Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
Кривое-зеркало.ру 28 ноября в 23:34
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 12:11
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Шоу-бизнес

Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Lisa.ru вчера в 12:45
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 10:40
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Экономика

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 10:47
Происшествия

В Харькове в результате взрыва погибли три человека

REGNUM 07:11
Политика

В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости вчера в 04:41
Армия и оружие

Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

Вести.Ru 07:30
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:12
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Хоккей

Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»

Чемпионат вчера в 20:45
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное