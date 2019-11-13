Энергетика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruЦены на нефть снижаются, корректируясь после роста накануне

Цены на нефть сегодня снижаются, реагируя на данные о росте запасов нефти в США. 26 ноября 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,94%, до 63,21 долл.
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