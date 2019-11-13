Энергетика
Neftegaz.ruЦены на нефть снижаются, корректируясь после роста накануне
Цены на нефть сегодня снижаются, реагируя на данные о росте запасов нефти в США. 26 ноября 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на февраль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,94%, до 63,21 долл.
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В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января
Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.
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Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе
25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов, получивший травму колена в поединке с Линтоном Васселлом, рассказал о состоянии своего здоровья, а также прокомментировал слова Александра Емельяненко, который заявил, что бывшему сопернику придется завершить карьеру.
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В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским.
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Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
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Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Примет участие в закладке корабля «Николай Зубов», – сказал Песков. В Петербурге у главы государства очень насыщенный график.
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МЧС России направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью
МЧС России направило в Луганскую и Донецкую области Украины автомобильную колонну с гуманитарной помощью.
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«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
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В Приамурье учителя заподозрили в избиении ребенка
Министерство образования Амурской области проводит проверку жалобы об избиении ученика пятого класса школы поселка Октябрьский Зейского района Приамурья.
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Twitter решил удалять неактивные аккаунты пользователей
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Российский стрелок Сергей Шмаков побил мировой рекорд по дальности точного выстрела, поразив цель на расстоянии 1920 м в полной темноте и при неблагоприятных погодных условиях.
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Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия
Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.
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Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на ЕВРО
Россия сделает все, чтобы не подвести УЕФА, болельщиков и игроков во время проведения в Петербурге игр чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.
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Космонавты остались без туалетов на МКС
На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Энергетика
Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан
Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
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Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией
Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.
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Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
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Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.