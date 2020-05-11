Энергетика
Neftegaz.ruЦены на нефть снижаются, корректируясь после роста накануне
Цены на нефть сегодня снижаются после роста днем ранее. 12 мая 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,18%, до 29,98 долл.
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Комментарии
Здоровье
Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине
Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Общество
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
Политика
Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы
Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.
РИА Новости 09:59
Хоккей
Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА
В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru 10:08
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Спорт
Минспорт РФ утвердил этапы снятия карантина в регионах
На третьем этапе возобновится проведение первенств и кубков России в соответствии с календарным планом Минспорта на 2020 года с привлечением зрителей.
Sport24.ru 11:35
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Киберспорт
Bethesda объявила бесплатные выходные в Fallout 76
REGNUM вчера в 16:09
Энергетика
МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть
В общей сложности в мае стоит ожидать снижения предложения нефти на 12 млн баррелей в сутки - до 88 млн б/с при условии полного выполнения сделки ОПЕК+ и с учетом падения производства в других странах, говорится в прогнозе МЭА.
Expert.ru 07:13
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Экономика
Титов предложил включить торговые центры в список пострадавших отраслей
Кроме прочего, бизнес-омбудсмен предложил учесть, что большинство владельцев ТРЦ имеют кредитные обязательства перед банками.
Интерфакс 12:11
Игры
«МегаФон» сделал игровые наборы с My.Games
TelecomDaily 07:10
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Киберспорт
Королевскую битву Darwin Project закрывают
В январе 2020 года независимая канадская студия Scavengers выпустила собственную версию королевской битвы Darwin Project на РС, Xbox One и PS4.
Игромания.ру 08:08
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Авто
В Сети появились первые фотографии обновленного Ford Focus
По предварительным данным, на китайском рынке рестайлинговая версия четвертого поколения Ford Focus появится в продаже с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 174 лошадиные силы, который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Актуальные Новости 11:22
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Здоровье
Инфекционист назвала первые возможные симптомы коронавируса
Первыми симптомами коронавируса могут стать тошнота, рвота и диарея вместо высокой температуры и признаков ОРВИ, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:36
Шоу-бизнес
Тарасов – об отношениях с Бузовой: когда куда-то приходил, ей сразу писали, где я
Бывший полузащитник сборной России и московского "Локомотива", ныне игрок казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой.
Вести.Ru 10:15
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44