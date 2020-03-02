Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЦена барреля нефти Brent выросла более чем на 3%

По состоянию на 08.11 мск майский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 3,16% – до 51,25 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI – на 2,88%, до 46,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Цены на нефть снижаются на биржах

Эхо Москвывчера в 12:31

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 00:22

Нефть в марте: новые провалы не исключены

REGNUM03 марта в 01:22

Нефть марки Brent дорожает на торгах: рост составил более 7%

Комсомольская правда02 марта в 23:59

Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

Взгляд.ру03 марта в 00:45

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%

ТАСС03 марта в 06:30

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

РБК02 марта в 16:18
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Кино

Съемочную площадку «Сватов 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

ToDay News Ufa 03 марта в 02:38
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке

Известный голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, несмотря на расставание, поддерживают хорошие отношения ради дочери.
КМВ Новости вчера в 07:27
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Армия и оружие

Россия усилила военное присутствие в Сирии

Россия усилила военное присутствие в Сирии, передает Reuters со ссылкой на результаты мониторинга судоходства в проливе Босфор.
Lenta.ru вчера в 16:49
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Политика

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
Газета.Ru 00:12
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Баскетбол

«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл

Спорт-Экспресс 00:17
Общество

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Известия вчера в 22:30
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»

Газета.Ru вчера в 21:56
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости вчера в 01:30
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 марта

Случаи заражения обнаружены в 76 странах (+4 за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 214 человек.
РБК 00:56
Футбол

Спартак — ЦСКА 3:2

Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Обвиняемый в домогательствах и изнасиловании уральский полицейский вышел из СИЗО

Биктимирова заподозрили в домогательствах к подчиненным летом 2019 года и возбудили в отношении него уголовное дело.
URA.Ru 00:45
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Армия и оружие

Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:43
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru вчера в 07:00
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии колонии на мужа

Жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, почему пребывание в колонии общего режима положительно повлияло на ее мужа, передает Donday.
ProstoProSport вчера в 08:15
Происшествия

В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess

Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в Минздраве Приморского края.
РБК 01:09
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
HotGeo вчера в 03:07
Авто

Появились первые фото новой Lada Xray Cross Instinct

Как и ожидалось, в основу LADA XRay Cross Instinct легла топовая комплектация модели с вариатором.
Автоновости дня вчера в 07:05
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 вчера в 08:30
Политика

Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.
REGNUM вчера в 10:27
Общество

Депутаты отказались закрепить пенсионный возраст в Конституции

Госдума отказалась утвердить поправки, поступившие от представителей КПРФ и партии «Справедливая Россия», предлагавших закрепить в Основном законе страны возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов.
Брянские новости вчера в 21:20
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