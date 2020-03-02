Энергетика
Взгляд.руЦена барреля нефти Brent выросла более чем на 3%
По состоянию на 08.11 мск майский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 3,16% – до 51,25 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI – на 2,88%, до 46,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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