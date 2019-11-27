Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают опускаться на данных о росте запасов нефти в США, где, помимо прочего, добыча топлива достигла нового рекорда — 12,9 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть снижаются на данных из США

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