Энергетика

РосбалтРосбалтЦены на нефть снижаются на данных из США

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают опускаться на данных о росте запасов нефти в США, где, помимо прочего, добыча топлива достигла нового рекорда — 12,9 млн баррелей в сутки.
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Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

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20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
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Как работают Яндекс.Новости?
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