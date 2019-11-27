Энергетика

РосбалтРосбалтЦены на нефть снижаются на данных из США

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают опускаться на данных о росте запасов нефти в США, где, помимо прочего, добыча топлива достигла нового рекорда — 12,9 млн баррелей в сутки.
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Добыча нефти в США обновила рекордный максимум

Profinance.ru27 ноября в 13:12

Цены на нефть снижаются на данных из США

Росбалтвчера в 01:59

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Московский Комсомолец27 ноября в 22:32

Аналитики предсказали рост добычи нефти. Почему не согласились в Техасе?

РБКвчера в 09:24

Минэнерго ожидает снижения переработки нефти в России в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 10:06

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

ТАСС27 ноября в 12:48

Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 02:52
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В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

РИА Новости вчера в 22:32
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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 27 ноября в 09:06
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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
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Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт вчера в 12:11
Общество

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Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании для преподавателей вузов.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Армия и оружие

РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы, заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
РИА Новости вчера в 22:10
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

РИА Новости вчера в 13:27
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 07:59
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport вчера в 16:55
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия 27 ноября в 23:08
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Транспорт

Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
РБК вчера в 22:07
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Гаджеты

Владельцев 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы

Xiaomi Mi 9 Pro 5G с треском провалил тест, который выиграл Honor V30 Pro На этой неделе компания Honor представила смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro, которые имеют двухрежимную поддержку сетей пятого поколения (NSA и SA).
iXBT.com 00:24
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге

В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:31
Космос

Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно

Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.
Южный Федеральный вчера в 10:02
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей 27 ноября в 06:29
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Общество

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Жители Уфы и других городов и районов Башкирии вечером 28 ноября сняли на видео светящийся неопознанный летающий объект в небе над городом.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 23:21
Гаджеты

Смартфоны Samsung скоро получат Android 10

По всей видимости Samsung не особо спешит обновлять свои устройства до последней версии Android, но обладатели флагманских смартфонов её скоро уже получат.
The GEEK 26 ноября в 10:37
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NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
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В России рекордно упала минимальная цена на iPhone

В России цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые упала ниже 20 тысяч рублей. Так, iPhone 6S можно купить за 19 995 рублей.
Neva.Today вчера в 10:59
Экономика

В России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Известия вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
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