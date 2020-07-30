Энергетика
Expert.ruЦены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США
Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.
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Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Общество
В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима
"Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило шесть тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей", - приводятся слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.
Газета.Ru 01:15
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Религия
31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам
Мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам. В России в этом году праздник встретят по новым правилам и без привычного размаха.
Вести.Ru вчера в 23:18
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Армия и оружие
Обозреватель Sina рассказал, почему бомбардировщики создают только в РФ, КНР и США
Россия, Китай и США занимаются производством стратегических бомбардировщиков. Однако другие страны мира не развивают этот вид авиации.
Политическая Экспертиза 03:44
Финансы
Снижение «Магнитом» капзатрат поддержит выплату дивидендов
EBITDA превысила консенсус на 6,2% на фоне хорошей динамики валовой прибыли и снижения SG &A-расходов.
Finam.Ru 04:30
Экономика
ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных ПИФов
ВТБ фиксирует случаи мошеннических действий со стороны ряда паевых инвестиционных фондов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банки.ру 03:33
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Экономика
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Энергетика
Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации.
Взгляд.ру 04:48
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Известия вчера в 10:12
Происшествия
Задержан мужчина, устроивший стрельбу на МКАД
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, устроившего стрельбу на Московской кольцевой автомобильной дороге, об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба МВД России.
Вести.Ru 03:39
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.
Popcornnews.ru 04:45
Киберспорт
Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2
Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:59
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Армия и оружие
Турция показала на видео совместные учения с Азербайджаном
Lenta.ru вчера в 15:35
Общество
В России выявили 5 482 случая заражения коронавирусом за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 482, общее количество инфицированных достигло 839 981.
ТАСС 03:31
Армия и оружие
Минобороны РФ обсуждает покупку крупной партии вертолетов для спецназа
Министерство обороны России проявляет интерес к покупке крупной партии ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций.
Российская газета 03:42
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28