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Цены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.В источнике
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Интерфакс

Цены на нефть ускорили рост после падения до 3-недельных минимумов

Интерфакс07:36
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

ТАССвчера в 10:32
Росбалт

Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

Росбалт02:59
ПРАЙМ

Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий день

ПРАЙМ01:01
Вести.Ru

Статистика США напугала инвесторов: цена нефти и акций падает

Вести.Ruвчера в 11:30
РБК

Нефть, индексы США, «Интер РАО», Apple: за какими котировками следить

РБК02:09
Вечерняя Москва

Мировые цены на нефть не продемонстрировали выраженную динамику

Вечерняя Москвавчера в 01:47
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
138

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru08:06
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Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru07:38
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК04:06
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Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо03:01
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