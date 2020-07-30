Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.

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