Энергетика
Expert.ruЦены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США
Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.
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Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Происшествия
Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса работал нелегально
Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, не было.
Известия 03:20
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Минск передал Киеву список задержанных на территории республики россиян.
Вечерняя Москва 04:21
Армия и оружие
В Польше оценили мощь «Спрута» из России
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
Политика
Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»
Лондон, 31 июля 2020, 08:25 — REGNUM Россия продолжает представлять «значительную угрозу» Великобритании, заявила министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
REGNUM 01:25
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия
В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала
Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Политика
Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Общество
В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
Вести.Севастополь 02:52
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Здоровье
В Ростовской области шесть человек умерли от коронавируса
В Ростовской области по состоянию на утро 31 июля количество инфицированных коронавирусом достигло 12941, сообщает правительство регион.
Donnews.ru 03:50
Общество
145 заболели, 6 умерли от коронавируса в Красноярском крае за сутки
В Красноярском крае за все время зафиксировано 13145 случаев новой инфекции (+145 за сутки, из них в Красноярске — 38), 11710 выздоровели (+84 за сутки), 331 умер (+6 за сутки).
Krasnoyarskmedia.ru 03:43
Армия и оружие
Минобороны РФ обсуждает покупку крупной партии вертолетов для спецназа
Министерство обороны России проявляет интерес к покупке крупной партии ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций.
Российская газета 03:42
Общество
Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
Армия и оружие
ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики впервые провели обстрел территории ЛНР после введения дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе.
Военное дело вчера в 05:34
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Американская телевизионная академия назвала претендентов на телевизионную премию "Эмми".
Piter.tv 29 июля в 01:14
Технологии
В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
Общество
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Политика
Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы
Только, кажется, никто в Белоруссии в этот сценарий не поверил — в тот же день граждане собрались на самый массовый оппозиционный митинг.
Lenta.ru вчера в 17:04
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41