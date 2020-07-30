Энергетика

Expert.ruExpert.ruЦены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США

Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.
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Brent подорожала до $43,14 после падения до трехнедельных минимумов

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РБК02:09

Нефть коррекционно дорожает после падения в предыдущий день

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Цены на нефть растут, Brent поднялась выше $43 за баррель

Росбалт02:59

Цены на нефть стабильны при неопределённости в США

REGNUM01:16

Новости кризиса 31 июля. В России появятся новые льготы и вырастет безработица

URA.Ru00:02

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

ТАССвчера в 10:32
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Экономика

Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
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Происшествия

Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса работал нелегально

Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, не было.
Известия 03:20
Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

Минск передал Киеву список задержанных на территории республики россиян.
Вечерняя Москва 04:21
Армия и оружие

В Польше оценили мощь «Спрута» из России

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, уверены в Defence24.
Lenta.ru вчера в 07:13
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Политика

Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»

Лондон, 31 июля 2020, 08:25 — REGNUM Россия продолжает представлять «значительную угрозу» Великобритании, заявила министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
REGNUM 01:25
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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Происшествия

В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала

Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
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Происшествия

На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах

РБК 04:05
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
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Политика

Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику

Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
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Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Политика

Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Общество

В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
Вести.Севастополь 02:52
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Здоровье

В Ростовской области шесть человек умерли от коронавируса

В Ростовской области по состоянию на утро 31 июля количество инфицированных коронавирусом достигло 12941, сообщает правительство регион.
Donnews.ru 03:50
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Общество

145 заболели, 6 умерли от коронавируса в Красноярском крае за сутки

В Красноярском крае за все время зафиксировано 13145 случаев новой инфекции (+145 за сутки, из них в Красноярске — 38), 11710 выздоровели (+84 за сутки), 331 умер (+6 за сутки).
Krasnoyarskmedia.ru 03:43
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Армия и оружие

Минобороны РФ обсуждает покупку крупной партии вертолетов для спецназа

Министерство обороны России проявляет интерес к покупке крупной партии ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций.
Российская газета 03:42
Общество

Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл

Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
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Футбол

«Барселона» представила черную форму на следующий сезон

Газета.Ru 03:29
Армия и оружие

ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинские силовики впервые провели обстрел территории ЛНР после введения дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе.
Военное дело вчера в 05:34
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
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Культура

В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»

Американская телевизионная академия назвала претендентов на телевизионную премию "Эмми".
Piter.tv 29 июля в 01:14
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Технологии

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
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Общество

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
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Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

Только, кажется, никто в Белоруссии в этот сценарий не поверил — в тот же день граждане собрались на самый массовый оппозиционный митинг.
Lenta.ru вчера в 17:04
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
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