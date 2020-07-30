Энергетика
Expert.ruЦены на нефть снижаются на новостях о потерях ВВП США
Мировые цены на нефть снижаются по итогам утренних торгов в последний день июля. Днем ранее цены на нефть также продемонстрировали отрицательную динамику. Фьючерсы на сентябрь на нефть сорта WTI потеряли по итогам торгов на $1,35, составив $39,92 за баррель.
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Политика
ЦИК отказался проверять наличие двойного гражданства у депутатов
Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на наличие гражданства иностранного государства или вида на жительства.
ZAB.RU 05:58
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Общество
Дегтярев ответил Навальному и озвучил судьбу чиновников
В очередном расследовании Навальный утверждает, что по документам площадь дома – 226 квадратных метров, а реальная порядка 1000 квадратных метров, рыночная стоимость усадьбы якобы оценивается в 100 миллионов рублей.
Вести.Ru 08:41
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, обнаружены мертвыми в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая в Алтайском крае.
ТАСС 08:27
Политика
Кравчук назвал условия проведения выборов в Донбассе
Выборы в Донбассе требуют соблюдения ряда условий, в том числе контроля со стороны Киева на госгранице с РФ, заявил в пятницу экс-президент Украины, новый глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.
РИА Новости 07:45
Космос
Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса
Москва 24 28 июля в 07:12
Футбол
С кем играть ЦСКА, «Ростову» и «Динамо» в ЛЕ-2020/21. Прикидываем соперников и шансы попасть в группу (их мало)
Не будет видеоассистентов и в квалификации "Динамо" Раунд старта: 2-й квалификационный Первый матч: 17 сентября (жеребьевка — 31 августа) Максимилиан Филипп / Фото: © ФК "Динамо" Москва Чтобы попасть в группу, "Динамо" нужно пройти три раунда, то есть выиграть три матча.
Матч ТВ вчера в 11:25
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Наша авиация снова перехватила самолеты США над Черным морем.
Пятый канал 04:59
Шоу-бизнес
Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз
Звезда фильма "Приключения Электроника" Владимир Торсуев женился в пятый раз. Его избранницей стала врач с Украины по имени Лилия.
РЕН ТВ вчера в 11:42
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращенной программе рейсов в Стамбул и Лондон
Ранее на этой неделе стало известно о продаже «Аэрофлотом» более 3,5 тыс. авиабилетов в Стамбул. Первый рейс состоится 1 августа.
Известия 08:25
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 29 июля в 12:48
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Происшествия
Суд начал предварительное слушание по делу Ефремова. Прямая трансляция
«360» ведет прямую трансляцию из Пресненского суда.
Телеканал 360° вчера в 06:10
Космос
Прототип Starship SN5 прошел первые огневые испытания
Прототип Starship SN5 полностью прошел первые огневые испытания.
N+1 05:43
Происшествия
На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены
Российская газета 07:37
Общество
Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат
В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
53-летняя Памела Андерсон снялась топлес
53-летняя Памела Андерсон снялась топлес Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон опубликовала новые откровенные фото.
Экспресс газета 06:08
Происшествия
Мать рэпера Картрайта планирует кремировать погибшего сына
Перевезти останки сына на Украину будет крайне сложно, поэтому музыканта придется кремировать, заявила мать погибшего рэпера Энди Картрайта.
Народные новости 06:28
Шоу-бизнес
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали
Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
Авто
Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко, управляющего активами Игоря Шувалова, собирается приобрести сразу 70 процентов фирмы КАТЕ.
CarsWeek.ru 04:18
Футбол
«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августа
Окончательно стало известно, как будет проходить первый тур Тинькофф РПЛ в 2020/21. Все матчи пройдут за 4 дня — с 8 по 11 августа.
CT news вчера в 04:01
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05