Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса
Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
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Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче
19 июня «Спартак» сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня на выезде встретится с ФК «Краснодар».
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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
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Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
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В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде
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REGNUM 03:47
Здоровье
В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса
В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусно инфекцией.
АиФ Пермь 03:46
Происшествия
Погибшую девочку из Шушенского района год назад изнасиловали, а потом угрожали убить
В Шушенском районе продолжают выяснять обстоятельства убийства 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя.
Krasnoyarskmedia.ru 03:32
Авто
Российских водителей ждёт три нововведения с 1 июля
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Происшествия
В Воронеже нашли сбившего на переходе 2 пешеходов водителя
Полицейские установили личность и задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе на двух человек и скрывшегося с места ДТП.
Обозреватель Врн 02:51
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Армия и оружие
Останавливать турок в Ливии нужно было ещё вчера
О легитимности правительства Фаиза Сараджа Сегодня турки оправдывают своё вооружённое вмешательство в ливийскую гражданскую войну тем, что международное сообщество признало Правительство национального единства (ПНЕ, его ещё называют Правительством национального согласия) Фаиза Сараджа, и поэтому оно является единственным легитимным органом власти в разорённой ныне Ливии.
Еженедельник Звезда вчера в 23:15
Религия
Церковный суд над экс-духовником Поклонской пройдет сегодня
URA.Ru вчера в 23:18
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился еще 161 человек
По данным регионального оперштаба по нераспространению инфекции в крае, на 15 июня у 161 человека за сутки нашли коронавирус, количество всех зараженных составляет - 6 655 .
Kursk.com 04:00
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
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Известия 02:50
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Twin Mirror от разработчика Life is Strange не будет сериалом
Evo-rus.com вчера в 11:34
Общество
На московских чиновников пожаловались в суд из-за штрафов по самоизоляции
Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян объяснил, что речь идет о штрафах за нарушение самоизоляции, которые выписывала Московская автодорожная инспекция (МАДИ).
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Самба рассказал о расизме в России
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Общество
В России от коронавируса умерло более 7000 человек
За время эпидемии от COVID-19 умер 7091 человек (143 за последние сутки), выздоровели 284539 (4489 человек за последние сутки).
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии
Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
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Авто
На трех автозаводах в России выпускается половина всех иномарок
В 2019 году в России было выпущено 1,2 млн единиц автомобильной техники иностранных марок, причем более половины из них (610,7 тыс. ед.) сошли с конвейеров всего трех заводов.
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