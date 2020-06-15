Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
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Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

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Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

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В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса

В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусно инфекцией.
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Погибшую девочку из Шушенского района год назад изнасиловали, а потом угрожали убить

В Шушенском районе продолжают выяснять обстоятельства убийства 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя.
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Авто

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Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Общество

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В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
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Армия и оружие

Останавливать турок в Ливии нужно было ещё вчера

О легитимности правительства Фаиза Сараджа Сегодня турки оправдывают своё вооружённое вмешательство в ливийскую гражданскую войну тем, что международное сообщество признало Правительство национального единства (ПНЕ, его ещё называют Правительством национального согласия) Фаиза Сараджа, и поэтому оно является единственным легитимным органом власти в разорённой ныне Ливии.
Еженедельник Звезда вчера в 23:15
Религия

Церковный суд над экс-духовником Поклонской пройдет сегодня

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Общество

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился еще 161 человек

По данным регионального оперштаба по нераспространению инфекции в крае, на 15 июня у 161 человека за сутки нашли коронавирус, количество всех зараженных составляет - 6 655 .
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Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

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Игры

Twin Mirror от разработчика Life is Strange не будет сериалом

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Общество

На московских чиновников пожаловались в суд из-за штрафов по самоизоляции

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За время эпидемии от COVID-19 умер 7091 человек (143 за последние сутки), выздоровели 284539 (4489 человек за последние сутки).
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Общество

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Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
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На трех автозаводах в России выпускается половина всех иномарок

В 2019 году в России было выпущено 1,2 млн единиц автомобильной техники иностранных марок, причем более половины из них (610,7 тыс. ед.) сошли с конвейеров всего трех заводов.
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