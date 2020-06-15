Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса
Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
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Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
В Белгазпромбанке ввели временную администрацию
В Белгазпромбанке, сотрудников которого обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов, ввели временную администрацию.
Компания 03:02
Политика
В МИД Украины пообещали жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Кулеба сказал, что он гарантирует то, что даже без особого статуса у граждан на данных территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше ресурсов и прав, чем сейчас, когда эти земли оккупированы Россией.
Ореанда-Новости 02:47
Армия и оружие
Инструкторы из Канады возобновят обучение украинских военных
Канадские военные инструкторы возвращаются на Украину для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии.
Российская газета вчера в 21:59
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой Vivo V19 Neo
Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал модель среднего уровня Vivo V19 Neo. Цена нового аппарата составляет 360 долларов.
NewInform 03:23
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:46
Общество
За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:50
Общество
Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии
Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
Bash.News 02:33
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Армия и оружие
В РФ разрабатывают водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
«Тор-М2» является всепогодным тактическим зенитным ракетным комплексом, он способен поражать самолёты, вертолёты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие объекты.
REGNUM 01:44
Общество
В Кузбассе за сутки ещё у 22 человек выявили коронавирус
По данным на 13 июня, за последние сутки в Кузбассе выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 13 июня в 00:10
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Политика
При сносе статуи главы Конфедерации в США нашли виски 1936 года
RuNews24.ru вчера в 11:40
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Происшествия
В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
РИА Новости 00:02
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Экономика
JPMorgan: биткоин выживет только как спекулятивный актив
Биткоин закрепится в статусе нового класса активов, сообщили аналитики инвестиционного банка JPMorgan в письме к клиентам-инвесторам.
РБК 02:05
Гаджеты
Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей
При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru вчера в 17:45
Здоровье
В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад
В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3823.
ПензаИнформ 03:46
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Кино
Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят
Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 12 июня в 16:05
Шоу-бизнес
Барбара Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Американская певица Барбара Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда Джианне акции студии Disney.
МИР 24 вчера в 21:46