Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

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