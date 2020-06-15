Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
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Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

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Новости кризиса 14 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

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Brent подешевела до $37,65 за баррель

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Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса

ПРАЙМ01:01

Коронавирус в США опрокинул цены на нефть

Московский Комсомолец01:57
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Скончалась лжехирург Алена Верди

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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
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Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Общество

В Белгазпромбанке ввели временную администрацию

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В МИД Украины пообещали жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»

Кулеба сказал, что он гарантирует то, что даже без особого статуса у граждан на данных территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше ресурсов и прав, чем сейчас, когда эти земли оккупированы Россией.
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Армия и оружие

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Гаджеты

Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой Vivo V19 Neo

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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

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РИА Новости 03:46
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В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
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Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии

Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
Bash.News 02:33
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Армия и оружие

В РФ разрабатывают водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

«Тор-М2» является всепогодным тактическим зенитным ракетным комплексом, он способен поражать самолёты, вертолёты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие объекты.
REGNUM 01:44
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Общество

В Кузбассе за сутки ещё у 22 человек выявили коронавирус

По данным на 13 июня, за последние сутки в Кузбассе выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 13 июня в 00:10
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Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Общество

Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

РБК 03:19
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Политика

При сносе статуи главы Конфедерации в США нашли виски 1936 года

RuNews24.ru вчера в 11:40
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Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
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Происшествия

В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком

РИА Новости 00:02
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Общество

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Газета.Ru вчера в 06:09
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Происшествия

В Волгограде убили иностранного студента-медика

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Экономика

JPMorgan: биткоин выживет только как спекулятивный актив

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Гаджеты

Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей

При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
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Здоровье

В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад

В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3823.
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
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Кино

Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят

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Барбара Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

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