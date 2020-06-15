Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
Автоновости дня 15 июня в 02:53
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 22:33
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США пролетел возле Санкт-Петербурга
Вблизи Санкт-Петербурга были замечены американские бомбардировщики B-52H Stratofortress.
Цензуры.Нет вчера в 11:55
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Киберспорт
Из игры Red Dead Online убрали представителей ку-клукс-клана
Как оказалось, долгое время геймеры пользовались багом (программной ошибкой), которая позволяла добавлять в Red Dead Online представителей ку-клукс-клана.
REGNUM 02:59
Авто
В Яндекс.Навигатор добавили музыкальный сервис
Сервис Яндекс.Музыка теперь отображается в Навигаторе в виде отдельной иконки на главном экране.
За рулем 02:50
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Около 300 тысяч учителей прервут отпуск для проведения ЕГЭ
Для проведения Единого государственного экзамена около 300 тысяч учителей российских школ вызовут из отпуска.
АБН 04:35
Политика
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
В конце мая Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК 04:36
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Stoya назвала главную проблему современного порно
Порноактриса Джессика Стоядинович, получившая известность и популярность во всем мире под творческим псевдонимом Stoya, в интервью изданию TJ обозначила проблемы современного порно.
Вечерний курьер вчера в 12:36
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Экономика
У россиян повысился спрос на второе жилье за границей
Спрос среди россиян на второе жилье за рубежом во время карантина увеличился на 20%.
Компания вчера в 11:24
Футбол
Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России
Советский спорт вчера в 15:54
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Энергетика
Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 15 июня в 08:07
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Шоу-бизнес
Муцениеце и Прилучный развелись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
УтроNews 15 июня в 12:06
Общество
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля.
Известия 04:15