Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Здоровье В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса В Пермском крае выявили 68 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусно инфекцией. 85

Общество Второй депутат Пермской гордумы заразился коронавирусом Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у депутата Пермской городской думы Александра Филиппова. 4

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,4K

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Кино Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.

Здоровье Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что наиболее высокий риск подхватить коронавирус в местах скопления людей. 34

Спорт Инсайдер рассказал, почему Resident Evil Village не выйдет на PS4 и Xbox One По словам инсайдера, изначально восьмая часть Resident Evil должна была выйти на консолях текущего и следующего поколений.

Общество За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Происшествия В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе Подросток задержан в Волгограде за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Общество Ещё 233 человека заразились коронавирусом в Свердловской области За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 233 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 9558 человек. 1,1K

Общество В Красноярском крае за сутки вновь заразилось 169 человек Снято с наблюдения за последние сутки 76 человек. • за все время проведено тестов на коронавирус в крае - 286 338 (+8247 за последние сутки). 3

Общество Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. 334

Шоу-бизнес Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью. 10

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 8

Футбол В АПЛ выявили еще двух заразившихся коронавирусом АПЛ сообщила о результатах нового этапа тестирования на коронавирус. Восьмая волна проверок на зараженных прошла 11 и 12 июня.