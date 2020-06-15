Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса
Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
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«Тор-М2» является всепогодным тактическим зенитным ракетным комплексом, он способен поражать самолёты, вертолёты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие объекты.
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RT на русском 03:50
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В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
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Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
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В АПЛ выявили еще двух заразившихся коронавирусом
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Зидан стал вторым среди тренеров «Реала» по числу побед в Ла Лиге
ProstoProSport 00:11
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Посла Чехии вызвали в МИД России
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