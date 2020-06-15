Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже достигла $37,65, что на доллар ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
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Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

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Подключение к любому WI-FI, кроме корпоративных сетей, может быть опасным и привести к взлому устройства пользователя.
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Страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроют свои границы.
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За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
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11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома

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В Волгограде убили иностранного студента-медика

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Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым

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Посла Чехии вызвали в МИД России

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