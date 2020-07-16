В целом, подытоживает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent составляет $43,2-43,9 за баррель». Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото».

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $43 за баррель

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 1,5K

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 4

Политика В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.

Армия и оружие Индийских военных заинтересовал российский «Спрут» Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах. 11

Происшествия На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата. 2

Политика В Германии призвали «ясно показать» России обороноспособность страны Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit заявила, что Германия должна донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности страны и ее способности защитить себя в случае необходимости. 1

Общество Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819). 75

Футбол «Уфа» без своих лидеров с минимальным счетом уступила «Динамо» В 29-м туре чемпионата России «Уфа» на домашнем поле не смогла добиться положительного результата в игре против своего главного преследователя — московского «Динамо».

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,1K

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование. 327

Футбол Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал издевательским штраф за нарушение регламента возобновления чемпионата России, который он получил от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение защитной маски.

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1,9K

Общество Названы пять районов Петербурга с высокой заболеваемостью COVID-19 Скорая помощь в Санкт-Петербурге Дарья Драи © ИА REGNUM Как следует из документа, самое большое число зараженных выявлено в Невском районе — 2726 заболевших, при этом у 6594 жителей инфекцию подозревают. 28

Общество Фургал и Сафронов раскрыли условия содержания в СИЗО Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался общественникам на аллергию в СИЗО, а советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов в заключении увлекся спортом. 753

Общество Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата. 11

Политика Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 91

Технологии Пользователи Windows остались без Paint после обновления Пользователи операционной системы Windows остались без Paint после обновления. Кроме того, пропали и другие стандартные программы. 18

Общество Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 21