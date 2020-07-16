Энергетика
РосбалтЦены на нефть снижаются, но Brent остается выше $43 за баррель
В целом, подытоживает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent составляет $43,2-43,9 за баррель». Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото».
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Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
RT на русском 01:35
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости вчера в 03:08
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Общество
У здания ЦИК в Минске задержали пришедших с жалобами людей
Накануне.Ru 02:39
Происшествия
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
РИА Новости вчера в 12:07
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Экономика
Керимов вошел в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
18 марта 2020 года Forbes оценил состояние сенатора в $10 млрд, тогда Керимов занял 13-е место в рейтинге среди богатейших россиян.
ТАСС 02:13
Армия и оружие
МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу
В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Здоровье
Бессрочное продление масочного режима предложили в Роспотребнадзоре
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима.
Псковское агентство информации 02:47
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Здоровье
Мэр Норильска рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе
Мест в больницах для лечения пациентов с тяжелой пневмонией почти не осталось.
Krasnoyarskmedia.ru 01:23
Общество
Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ
Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM вчера в 06:40
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru 14 июля в 16:01
Общество
В США демонтируют памятник основателю русских поселений на Аляске
Стоит отметить, что Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков.
Страна Советов on-line вчера в 15:03
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
В Крыму подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 15 июля 2020, 10:12 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook 15 июля глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 03:12
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле
Первый фильм был достаточно успешен. Мы планировали сделать ответственный, более жесткий сиквел.
Kinonews.ru 03:19
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17