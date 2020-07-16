Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть развернулись вниз после роста в среду
Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.
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Здоровье
Мишустин назвал аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае
Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
Толк 04:57
Шоу-бизнес
Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака
Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.
ПолитРоссия 04:46
Политика
Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес
Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес.
Российская газета 06:08
Экономика
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Политика
Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, поблагодарил жителей края за поддержку, однако не одобрил массовые выступления.
Газета.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Армия и оружие
Как можно примирить Азербайджан и Армению
Даже Армения – в Ереване могут выдумывать какие угодно замысловатые промежуточные формулы, но по сути непризнание независимости или перехода территории под суверенитет другого государства означает, что армянские власти формально считают Нагорный Карабах частью Азербайджана.
Взгляд.ру 05:12
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Общество
Турция сохранит собор Святой Софии объектом всемирного наследия
Радио Sputnik 04:18
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 14 июля в 11:57
Наука
Назван ключевой признак осложнений от коронавируса
Специалисты изучили истории болезни 50 инфицированных с разными симптомами, включая кашель, проблемы с дыханием, а также потерю обоняния и вкуса.
Evo-rus.com 04:49
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
Военное дело 03:01
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43
Общество
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Экономика
В Дагестане на развитие горных территорий направят 70 млн рублей
Махачкала, 16 июля 2020, 09:32 — REGNUM Госпрограмма социально-экономического развития горных территорий стартовала в Дагестане в 2020 году.
REGNUM 02:32
Единоборства
Россиянка Джоджуа победила в первом раунде на турнире UFC
Отечественная спортсменка уверенно победила представительницу Румынии Диану Белбиту: в первой пятиминутке противостояния 25-летняя Джоджуа провела идеальный рычаг локтя, после чего оппонентка сдалась.
Газета.Ru вчера в 20:07
Общество
Два подчиненных Алиханова заболели коронавирусом
Два водителя губернатора Калининградской области Антона Алиханова находятся на карантине из-за коронавируса.
РБК Калининград 05:23