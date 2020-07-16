Утром 16 июля цены на нефть пошли вниз после того, как накануне подросли на 2%. В частности, марка Brent подешевела на 0,64% - до 43,51 доллара за баррель.

Цены на нефть развернулись вниз после роста в среду

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