Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Западнотехасская нефть WTI дешевела к этому времени на 0,08%, до 60,80 долларов за бочку. Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало в среду официальные данные по недельным запасам нефти в стране.
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Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Московский Комсомолец18 декабря в 22:16
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