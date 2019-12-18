Западнотехасская нефть WTI дешевела к этому времени на 0,08%, до 60,80 долларов за бочку. Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало в среду официальные данные по недельным запасам нефти в стране.

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Здоровье Бокерия назвал распространенные в России сердечно-сосудистые заболевания Наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями в России являются гипертония, варикозное расширение вен, аритмия и инфаркт миокарда, рассказал почетный президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия.

Технологии Facebook создает ОС для отказа от Android Цель, ради которой Facebook создает свою программную платформу, заключается в независимости от Google и ее ОС Android, на базе которой сейчас работают практически все ее гаджеты, пишет The Information.

Шоу-бизнес Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.

Общество В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.

Происшествия Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.

Происшествия Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.

Экономика Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Шоу-бизнес Анастасия Вертинская отмечает юбилей Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.

Общество Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.