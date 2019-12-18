Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Западнотехасская нефть WTI дешевела к этому времени на 0,08%, до 60,80 долларов за бочку. Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало в среду официальные данные по недельным запасам нефти в стране.
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