Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Западнотехасская нефть WTI дешевела к этому времени на 0,08%, до 60,80 долларов за бочку. Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало в среду официальные данные по недельным запасам нефти в стране.
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Нефть меняется разнопланово: Brent - $66,14 за баррель, WTI - $60,80
Агентство нефтегазовой информациивчера в 00:01
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