Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Бочка нефти WTI подешевела к этому времени на 0,43%, до 57,86 долларов. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 452 миллионов баррелей.
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