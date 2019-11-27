Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

Бочка нефти WTI подешевела к этому времени на 0,43%, до 57,86 долларов. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 452 миллионов баррелей.
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Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

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