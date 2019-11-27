Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Бочка нефти WTI подешевела к этому времени на 0,43%, до 57,86 долларов. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 ноября, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 452 миллионов баррелей.
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Политика
«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Политика
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе дискуссионным, однако пока не намерен его принимать.
Здоровье
В России начнется подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Общество
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ
Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Футбол
«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»
"Бенфика" же сыграла вничью с "Лейпцигом" (2:2), что вывело германскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, а матч португальцев и россиян сделала решающим.
Армия и оружие
За неделю 23 летательных аппарата провели разведку вдоль границ РФ
В течение недели воздушную разведку вдоль границ России провели 23 иностранных летательных аппарата.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Здоровье
Поликлиника Благовещенского района переедет в отдельное здание
Поликлинику Благовещенского района решено переместить в трехэтажный корпус детской областной консультативной поликлиники, которая, в свою очередь в конце января — начале февраля 2020 года переедет на территорию АОДКБ.
Хоккей
Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ
Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
Армия и оружие
Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»
Стратегические ракетные войска уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса «Ярс».
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Футбол
ЦСКА — Лудогорец 1:1
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Авто
АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.